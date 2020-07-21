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Эксперт отметил необходимость строительства Юго-Восточной хорды

17:37
  • вторник
  • 21 июля 2020

Она улучшит транспортную ситуацию в столице

Строительство Юго-Восточной хорды необходимо для улучшения транспортной ситуации в Москве. Об этом сообщил архитектор, один из авторов проекта Московского центрального кольца Тимур Башкаев.

"Это, пожалуй, одна из самых важных задач для современного мегаполиса, современной транспортной системы, личного и общественного транспорта. Понятно, что общественный транспорт доминирует, но и личный транспорт важен, поэтому и проект важен. Очень важно, чтобы это встраивалось в общепринятую мировую систему хайвеев и улиц. Важная задача - чтобы система приняла правильную иерархию", - сказал Башкаев агентству "Москва".

Юго-Восточная хорда объединит 22 района столицы, в которых проживает 2,5 миллиона человек.

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