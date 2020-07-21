Выступление депутата прервал кошачий хвост

Парламентарию пришлось извиняться

Пушистый рыжий кот прервал выступление депутата палаты общин Великобритании Джона Николсона.

Парламентарий дистанционно докладывал о преимуществах субтитров на детских телеканалах, как вдруг на экране появился хвост его рыжего кота. Животное несколько раз прошлось туда-сюда, чем вызвало смех слушателей.

"Я прошу прощения за хвост моего кота. Рокко, опусти, пожалуйста, хвост", - попросил Николсон.

Впрочем, коту быстро надоело развлекать публику, и он ушел по своим делам, а депутат продолжил выступление.

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