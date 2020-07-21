ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Посмотреть фильм трудно?" Заложники в Луцке сорвались на Зеленского

18:52
  • вторник
  • 21 июля 2020

Захваченная террористом женщина вышла на связь

Журналистам издания "Перший" удалось связать с одной из заложниц, которую удерживают в автобусе в Луцке.

Женщина выразила недовольство, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь и не выполняет требование – посмотреть фильм "Земляне" 2005 года, а СМИ и правоохранительные органы нервируют террориста.

"Понаписали бог знает что, а он (террорист - прим.ред.) сердится на это <...> Что трудно сделать видео, сделать видео? Настолько трудно? <…> Зеленский, чтобы первым выложил обращение. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это трудно? Уже не хочу даже говорить ни с кем", - возмутилась заложница.

Горожан удерживают уже больше восьми часов в автобусе, а президент не может "потратить пять минут и спасти столько людей", добавила она. Людям не дают воду и не разрешают сходить в туалет, сообщили в полиции.

Захват заложников произошел в Луцке во вторник утром. В салоне автобуса могут находиться от 10 до 20 человек, среди них дети и беременные женщины. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В Волынской области введен оперативный план "Заложник". Центр города перекрыт.

Требования террориста не совсем понятны: власти страны должны признать себя "террористами в законе", а Зеленский - прорекламировать фильм "Земляне" 2005 года. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Зеленский в медицинской маске
Владимир Зеленский в медицинской маске
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.