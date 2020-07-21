"Посмотреть фильм трудно?" Заложники в Луцке сорвались на Зеленского

Захваченная террористом женщина вышла на связь

Журналистам издания "Перший" удалось связать с одной из заложниц, которую удерживают в автобусе в Луцке.

Женщина выразила недовольство, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь и не выполняет требование – посмотреть фильм "Земляне" 2005 года, а СМИ и правоохранительные органы нервируют террориста.

"Понаписали бог знает что, а он (террорист - прим.ред.) сердится на это <...> Что трудно сделать видео, сделать видео? Настолько трудно? <…> Зеленский, чтобы первым выложил обращение. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это трудно? Уже не хочу даже говорить ни с кем", - возмутилась заложница.

Горожан удерживают уже больше восьми часов в автобусе, а президент не может "потратить пять минут и спасти столько людей", добавила она. Людям не дают воду и не разрешают сходить в туалет, сообщили в полиции.

Захват заложников произошел в Луцке во вторник утром. В салоне автобуса могут находиться от 10 до 20 человек, среди них дети и беременные женщины. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В Волынской области введен оперативный план "Заложник". Центр города перекрыт.

Требования террориста не совсем понятны: власти страны должны признать себя "террористами в законе", а Зеленский - прорекламировать фильм "Земляне" 2005 года.

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