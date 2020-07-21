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Мария Порошина пожаловалась на мошенников в соцсети

19:18
  • вторник
  • 21 июля 2020

Актриса попросила о помощи

Актриса Мария Порошина пожаловалась подписчикам в соцсети на мошенников, которые создали фейковый аккаунт и продают в нем товары от ее имени. Артистка попросила фанатов помочь ей написать жалобу в инстаграм.

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"Другой человек выдаёт себя за меня и продаёт за большие деньги продукты весьма странного характера… Если есть возможность пожаловаться, чтобы подобная деятельность не продолжалась, буду вам очень признательна. Не хотелось бы, чтобы людей обманывали от моего имени", – написала она в своем блоге.

Свою маму поддержала дочь Порошиной от первого брака Полина Куценко. В своем инстаграме она дала ссылку на реальный аккаунт актрисы.

Порошина не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее ей пришлось завести в соцсети профиль, так как другие мошенники выдавали себя за нее.

В настоящее время Порошина воспитывает пятерых детей. 11 января прошлого ода она родила сына Андрея, отец которого неизвестен.

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