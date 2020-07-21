Афганская девочка застрелила террористов, убивших ее родителей

Ребенок чудом спасся

В Афганистане 14-летняя Камар Гюль отомстила боевикам радикального движения Талибан" (организация запрещена в России- прим.ред.) за смерть своих родителей.

Талибы ворвались в дом девочки, расположенный в одной из деревень афганской провинции Гор. Как оказалось, они искали главу семейства, чтобы казнить за поддержку официального правительства. Мужчину вывели во двор и застрелили. Жена попыталась заступиться за мужа, ее убили тоже.

После произошедшего Гюль схватила автомат АК-47 и застрелила двух боевиков, которые расправились с ее родителями, а затем ранила еще нескольких. К этому моменту подоспели соседи и проправительственные ополченцы, которые выгнали оставшихся боевиков.

Сейчас девочка и ее младший брат находятся в безопасности, пишет Daily Mail.

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