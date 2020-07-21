УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой (видео)

Машину незаконно модернизировали

Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой.

ДТП произошло в десяти километрах от города-курорта на трассе "Поселок Варваровка – поселок Рассвет". 24-летний водитель превысил безопасную скорость движения, автомобиль начало заносить и в результате он опрокинулся.

Предварительно, никто не пострадал. В отношении водители возбуждены три дела об административном правонарушении, в том числе из-за внесения изменений в конструкцию УАЗа.

"Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД… Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет", - сообщили в ГИБДД.

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