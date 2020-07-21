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"Моя связь с Бурятией чрезвычайно важна": Стивен Сигал прилетел на родину отца

20:18
  • вторник
  • 21 июля 2020

Актер проведет в регионе неделю

Голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал заявил о важности своей связи с Бурятией. Артист ранее прибыл в Улан-Удэ. В течение недели он планирует познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также посетить озеро Байкал.

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Первые впечатления Сигал получил уже в аэропорту, где его встретили по древним обычаям бурятского гостеприимства. Сразу после прилета Сигал отправился на экскурсию по Улан-Удэ и Иволгинский дацан.

Актер рассказал, что хотел бы побывать на острове Ольхон. "Я считаю это озеро священным местом для региона, и его защита имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников отсюда, и моя связь с республикой чрезвычайно важна", — приводит слова Сигала kp.ru ("Комсомольская правда").

В 2016 году Стивен Сигал заявил, что его отец был бурятом. Вскоре после этого актер получил российский паспорт и стал гражданином России.

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