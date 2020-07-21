ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в соборе Нанта не был результатом преступных действий

20:48
  • вторник
  • 21 июля 2020

Подозреваемый отпущен на свободу

Полиция Франции выступила с предварительным отчетом о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант.
В поджоге готического собора в Нанте заподозрили мигранта из Руанды

Причиной пожара в Нанте не был поджог, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Задержанный по делу мигрант из Руанды отпущен.

"Вполне вероятно, что то, что произошло в Нанте, имеет случайный характер", - сказал министр.

В МВД продолжают расследовать дело. Кроме версии о поджоге, рассматривается вероятность "несчастного случая" и "неисправности электропроводки". Следов взлома не обнаружено.

Ранее полиция взяла под стражу 39-летнего мужчину, который работал при храме добровольцем. Он должен был в день пожара закрыть дверь собора на ключ.

По словам священнослужителей, задержанный мужчина – добрый и отзывчивый, но довольно тихий. Из Руанды во Францию он приехал несколько лет назад. Последнее время мужчина пытался продлить себе визу.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века произошел 18 июля. Огонь вспыхнул одновременно в трех местах. В тушении принимали участие более 100 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Огонь успел уничтожить орган эпохи барокко и значительную часть внутреннего убранства, в частности, витражи времен Людовика XII. Никто из людей не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в соборе в Нанте
Пожар в соборе в Нанте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.