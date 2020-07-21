Пожар в соборе Нанта не был результатом преступных действий

Подозреваемый отпущен на свободу

Полиция Франции выступила с предварительным отчетом о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант.

Причиной пожара в Нанте не был поджог, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Задержанный по делу мигрант из Руанды отпущен.

"Вполне вероятно, что то, что произошло в Нанте, имеет случайный характер", - сказал министр.

В МВД продолжают расследовать дело. Кроме версии о поджоге, рассматривается вероятность "несчастного случая" и "неисправности электропроводки". Следов взлома не обнаружено.

Ранее полиция взяла под стражу 39-летнего мужчину, который работал при храме добровольцем. Он должен был в день пожара закрыть дверь собора на ключ.

По словам священнослужителей, задержанный мужчина – добрый и отзывчивый, но довольно тихий. Из Руанды во Францию он приехал несколько лет назад. Последнее время мужчина пытался продлить себе визу.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века произошел 18 июля. Огонь вспыхнул одновременно в трех местах. В тушении принимали участие более 100 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Огонь успел уничтожить орган эпохи барокко и значительную часть внутреннего убранства, в частности, витражи времен Людовика XII. Никто из людей не пострадал.

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