Зеленский уговорил террориста отпустить трех заложников

Президент вышел на связь

Президент Украины Владимир Зеленский лично переговорил по телефону с преступником, который захватил заложников в Луцке.

После разговора террорист согласился отпустить трех заложников из 20. По данным СМИ, среди спасенных - беременная женщина, ребенок и бабушка. Их забрал замглавы Нацполиции, заявил глава МВД Арсен Аваков. Также известно, что в автобусе был один раненый. о его судьбе пока ничего неизвестно.

Тем временем, операция продолжается. Террорист утверждает, что полиция "не идет на встречу и не выполнила ни одно из его условий".

"Это было сделать нетрудно", - заявил террорист, заверив, что отпустит всех заложников после выполнения требований.

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, угрожая взрывчаткой и оружием. Следователи СБУ начали уголовное производство по статье "террористический акт".

Террорист требует, чтобы власти страны признали себя "террористами в законе", а Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года.

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