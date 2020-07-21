Террорист "Плохой": хронология захвата заложников в Луцке

Всех заложников удалось освободить

В украинском Луцке удалось освободить пассажиров рейсового автобуса, которых более 13 часов удерживал вооруженный мужчина. Злоумышленник угрожал взорвать маршрутку и при этом выдвигал совершенно абсурдные требования. Тем не менее, одно из них, после телефонного разговора с террористом, выполнил президент страны Владимир Зеленский.

Автобус с заложниками стоит на Театральной площади Луцка - это центр города. Окна закрыты занавесками. Некоторые стекла разбиты пулями. Судя по всему, человек, взявший пассажиров автобуса в заложники, стрелял по полицейским, когда те хотели приблизиться.

Полицейские пытались подлететь к автобусу на квадрокоптере, но преступник открыл стрельбу и кинул на улицу то ли гранату, то ли взрыв-пакет.

Он сам позвонил в полицию в девять часов двадцать пять минут утра по местному времени и сообщил, что захватил автобус с двадцатью пассажирами. Представился Максимом "Плохим". Вот видео с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина заходит в автобус с тяжелым рюкзаком и большой сумкой. В социальных сетях появилось его послание: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду".

Максим "Плохой" - он же Максим Кривош. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Два раза сидел в украинской тюрьме. Вот список статей уголовного кодекса: разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение и использования оружия, бандитизм.

Дмитрий Гусев. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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