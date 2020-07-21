Москва и Тегеран обсудили "ядерную сделку"

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана

Шансы на возвращение иранской "ядерной сделки" в устойчивое русло сохраняются. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД Ирана отметил, что это уже его 30-й визит в Россию - это своеобразный рекорд. Он отметил, что российско-иранские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне за последние десятилетия. Москва и Тегеран договорились продлить Договор об основах взаимоотношений, заключенный почти 20 лет назад, передает "ТВ Центр". Министры обсудили двусторонние торгово-экономические вопросы, а также ряд региональных ближневосточных проблем, включая сирийское урегулирование.

Иранский министр поблагодарил Москву за максимально конструктивную позицию по "ядерной сделке" и основополагающему в этой теме документу - Совместному всеобъемлющему плану действий. Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы по-прежнему строго придерживаться этого договора.

"На днях этому важному соглашению исполнилось 5 лет. Соглашение, действительно, способствовало обеспечению глобальной стабильности, безопасности. И мы едины в необходимости приложить все усилия, чтобы его сохранить. Убеждены, что только равноправное и конструктивное взаимодействие - как между его участниками, так и в рамках МАГАТЭ - будет способствовать сохранению компромиссных договорённостей, закреплённых в резолюции Совета Безопасности ООН №22-31", - заявил Лавров.

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