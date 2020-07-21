"Русофобия в фейковой огранке": Лондон показал доклад о вмешательстве России

Выводы Лондона оказались предсказуемы

"Русофобия в фейковой огранке", - так в МИД России назвали доклад британских парламентариев, которые проводили некое расследование якобы вмешательства России во внутренние дела королевства. В частности, в референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Сам доклад уже не первой свежести, да и никаких "открытий" не содержит.

Этот 50-страничный доклад, подготовленный британским парламентским комитетом по разведке и безопасности, был готов еще в марте прошлого года. Однако Борис Джонсон зачем-то решил его придержать. Хотя никаких сенсационных сведений там не содержится. А выводы британских депутатов предсказуемы, а кое-где констатируют вполне очевидные вещи.

"Похоже, что российская разведка считает Великобританию одной из своих главных целей в западном мире, и, хотя мы, возможно, не испытываем того уровня и типа угроз, которые испытывают граничащие с Россией страны, эксперты считают, что мы следуем сразу за США и НАТО в списке приоритетов", - говорится в докладе.

А Россия находится в списке приоритетов разведки Великобритании и других стран НАТО. И чтобы это понять, не нужны никакие доклады. Об этом и так все знают. Но Лондон в отношении себя преподносит данную информацию в виде сенсации, заодно обвинив Москву ещё и в попытке повлиять на результаты Brexit. Доказательств, правда, традиционно нет.

"Реальное влияние на сам результат референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС - в той части, как именно эта дезинформация повлияла на волеизъявление людей - будет трудно, если не невозможно, доказать", - говорит Стюарт Хоузи, член парламента Великобритании.

Но в том, что оно было, Лондон все равно уверен. Россия ведь Трампа помогла избрать. Что уж там какой-то Brexit. А вот на референдуме по независимости Шотландии, прошедшем в 2014 году, Москва, по всей видимости, только тренировалась. Потому как сторонников против выхода из состава Великобритании оказалось больше, чем тех, кто голосовал "За". Но без русских не обошлось и там, утверждают авторы доклада. И что особенно смешно, это якобы подтверждает тот факт, что Алекс Салмонд, на тот момент лидер "Шотландской национальной партии", ратующей за независимость, через три года после плебисцита устроился работать на российский телеканал RT.

"При всём уважении к Великобритании, для нас главное то, что происходит у нас в стране. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Ни в США, ни в Великобритании, ни в других странах", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В отличие от самой Великобритании, которая этими голословными обвинениями в адрес России скорее старается решить свои внутриполитические задачи. И референдум о независимости Шотландии в связке с влиянием на него Москвы упоминается отнюдь неспроста. Потому как до конца года в этой стране должно пройти повторное голосование о выходе из состава Великобритании, чему и пытается помешать Лондон, в том числе выпуская подобного рода доклады.

"Основная задача, которая стоит перед этим документом, это не позволить выйти Шотландии. В случае если это будет происходить, их объявят в потакании позиции Москвы, вообще это будет представлено, как проект России. То есть основная задача данного документа - просто не позволить выйти Шотландии и провести повторный референдум", - уверен Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

Все остальная информация, содержащаяся в этом документе, по всей видимости, лишь фон. Это касается и привычных обвинений в адрес Sputnik и RT. И заявлений по поводу того, что многие беглые русские бизнесмены, живущие в Лондоне, являются агентами Кремля. Но если британские власти действительно так считают, то Россия с удовольствием примет их обратно.

Александр Панюшкин, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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