Зеленский записал видеообращение и попросил всех посмотреть фильм

Президент выполнил требование террориста

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с захватом заложников в Луцке.

Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал Зеленский. Это та самая фраза, которую требовал произнести террорист.

"Земляне" - американский документальный фильм 2005 года с Хоакином Фениксом в главной роли. В основе сюжета лежит проблема эксплуатации животных людьми для одомашнивания и развлечений.

Ранее стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с преступником и убедил его отпустить трех заложников из 20.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"