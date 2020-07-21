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Все захваченные в Луцке заложники освобождены

21:48
  • вторник
  • 21 июля 2020

Террорист задержан в ходе штурма

Террорист, захвативший заложников в автобусе Луцка, отпустил их.
Зеленский записал видеообращение и попросил всех посмотреть фильм

После того, как 13 человек покинули транспортное средство, силовики начали штурм. В ходе операции возле автобуса прогремел взрыв. По данным СБУ, пострадавших среди заложников нет.

На данный момент злоумышленник задержан, пишет издание "Страна"

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, угрожая взрывчаткой и оружием. Следователи СБУ начали уголовное производство по статье "террористический акт".

Террорист требовал, чтобы власти страны признали себя "террористами в законе", а Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года. 

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