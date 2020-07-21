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У захватившего заложников в Луцке были сообщники

22:36
  • вторник
  • 21 июля 2020

Террористу назначили психиатрическую экспертизу

У захватившего заложников в Луцке были сообщники.
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Один из них несколько часов назад был задержан в Харькове. У него, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, были контакты с Максимом Кривошем.

"Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - сообщил Аваков (цитата по РИА Новости).

По данным СБУ у Кривоша есть проблемы с психикой, его отправят на экспертизу. При этом известно, что свое преступление он тщательно готовил.

"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Захват заложников". Но из-за того, что никто не погиб, возможно, злоумышленник получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения, отметил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, угрожая взрывчаткой и оружием. Злоумышленник требовал, чтобы власти страны признали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года. 

Вечером после просмотренного видеообращения Зеленского террорист сдался правоохранительным органам. Все 13 заложников были освобождены, никто не пострадал.

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