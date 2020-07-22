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В результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек

08:14
  • среда
  • 22 июля 2020

Задержан один из подозреваемых в преступлении

В американском Чикаго в результате перестрелки ранения получили по меньшей мере 14 человек. Все они госпитализированы. Инцидент произошел во время похорон.

Неизвестные начали расстреливать из автомобиля людей, которые пришли на траурную церемонию. Те открыли ответный огонь. После этого подозреваемые, бросив машину, скрылись. Позднее полиция задержала одного злоумышленника. Поиски остальных продолжаются, передает "ТВ Центр".

Мотивы произошедшего выясняют. СМИ отмечают, что инцидент произошел  вскоре после того, как министерство внутренней  безопасности США объявило  о  намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.

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