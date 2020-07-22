Похудевший после операции Буйнов показал фото из больницы

У артиста был приступ

70-летний певец Александр Буйнов сообщил, что перенес операцию. Он чувствует себя хорошо, но заметно похудел за последнее время.

"Случилось то, что случилось, - написал Буйнов в Instagram. - А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого".

Он добавил несколько хештегов, в том числе "операция", "госпиталь", "хорошо-то как".

Народный артист России также опубликовал фото из больницы. На одном из снимков можно увидеть пластыри и повязку на его теле.

Подписчики предположили, что Буйнову удалили желчный пузырь или аппендицит.

- Поправляйтесь, Александр! Крепкого здоровья Вам и вашим близким, - пишут в комментариях.

- Выздоравливайте, мой любимый Артист и Человек!

- Чур - нюни не распускать, мальчишки не плачут!

- Поскорее выздоравливайте и радуйте нас своим творчеством!

- Живите! Творите! Радуйте!

В конце июня в СМИ появилась ложная информация о смерти Александра Буйнова. Артист отнесся к этому с юмором. "На следующий день после похорон отметили воскрешение у Юдашкина", - написал он в соцсети.

В 2011 году звезде удалили опухоль в онкологическом центре имени Блохина.

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