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Похудевший после операции Буйнов показал фото из больницы

08:29
  • среда
  • 22 июля 2020

У артиста был приступ

70-летний певец Александр Буйнов сообщил, что перенес операцию. Он чувствует себя хорошо, но заметно похудел за последнее время. 
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"Случилось то, что случилось, - написал Буйнов в Instagram. - А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого".  

Он добавил несколько хештегов, в том числе "операция", "госпиталь", "хорошо-то как". 

Народный артист России также опубликовал фото из больницы. На одном из снимков можно увидеть пластыри и повязку на его теле. 

Подписчики предположили, что Буйнову удалили желчный пузырь или аппендицит.

- Поправляйтесь, Александр! Крепкого здоровья Вам и вашим близким, - пишут в комментариях. 

- Выздоравливайте, мой любимый Артист и Человек! 

- Чур - нюни не распускать, мальчишки не плачут! 

- Поскорее выздоравливайте и радуйте нас своим творчеством! 

- Живите! Творите! Радуйте! 

В конце июня в СМИ появилась ложная информация о смерти Александра Буйнова. Артист отнесся к этому с юмором. "На следующий день после похорон отметили воскрешение у Юдашкина", - написал он в соцсети. 

В 2011 году звезде удалили опухоль в онкологическом центре имени Блохина. 

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