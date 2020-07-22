Похудевший после операции Буйнов показал фото из больницы

У артиста был приступ
70-летний певец Александр Буйнов сообщил, что перенес операцию. Он чувствует себя хорошо, но заметно похудел за последнее время.
"Случилось то, что случилось, - написал Буйнов в Instagram. - А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого".
Он добавил несколько хештегов, в том числе "операция", "госпиталь", "хорошо-то как".
Народный артист России также опубликовал фото из больницы. На одном из снимков можно увидеть пластыри и повязку на его теле.
Подписчики предположили, что Буйнову удалили желчный пузырь или аппендицит.
- Поправляйтесь, Александр! Крепкого здоровья Вам и вашим близким, - пишут в комментариях.
- Выздоравливайте, мой любимый Артист и Человек!
- Чур - нюни не распускать, мальчишки не плачут!
- Поскорее выздоравливайте и радуйте нас своим творчеством!
- Живите! Творите! Радуйте!
В конце июня в СМИ появилась ложная информация о смерти Александра Буйнова. Артист отнесся к этому с юмором. "На следующий день после похорон отметили воскрешение у Юдашкина", - написал он в соцсети.
В 2011 году звезде удалили опухоль в онкологическом центре имени Блохина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"