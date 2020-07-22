В Европе возвращают карантинные меры из-за коронавируса

Масочный режим снова вводят в Австрии и Черногории

Страны Европы начали повторно вводить карантинные меры из-за коронавируса. В Австрии с пятницы начинает действовать обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает "ТВ Центр".

В стране, которая одна из первых отменила самоизоляцию, резкий рост числа заболевших. Кроме того, Вена ужесточает ограничения для въезжающих из балканских стран - там отмечают ухудшение ситуации с вирусом.

Повторную эпидемию объявили власти Черногории. Жителям страны снова необходимо носить маски, под запретом массовые мероприятия, а время работы кафе и ресторанов сокращено.

В Испании за месяц после снятия карантина, число заражений COVID-19 выросло на 400 процентов. В Барселоне вводят ограничения на посещение пляжей.

О возможном ухудшении ситуации с коронарирусом заговорил и президент США. Дональд Трамп, который сам только недавно впервые надел маску, призвал граждан не пренебрегать средствами защиты. По числу инфицированных и умерших от COVID-19 Штаты продолжают занимать первое место.

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