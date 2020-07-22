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Московская погода начнет новую жизнь с понедельника

08:30
  • среда
  • 22 июля 2020

Скоро потеплеет

Облачно и прохладно будет в среду в Москве. Воздух в столице прогреется лишь до +20 градусов. Местами пройдут дожди.

Температурный режим, установившийся в столичном регионе, ниже нормы на четыре градуса. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Но такая погода продержится в Москве не долго. В воскресенье тучи начнут рассеиваться, хотя небольшие осадки не исключены. Уже в понедельник в столице ожидается до +28, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день. С начала следующей недели вполне заметные изменения - ветер юго-восточный, температура по области будет 23-28 градусов, по Москве - 25-28 градусов", - сообщил он агентству ТАСС.

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