Российские военные врачи прибыли в Киргизию

Они помогут коллегам бороться с коронавирусом

В среду в Киргизию прибыли военные врачи из России. Они окажут помощь местным медикам в лечении инфицированных коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Спецборт Минобороны доставил также партию гуманитарной помощи. В общей сложности в республику прилетели два десятка наших специалистов. В ближайшее время ожидается приезд еще 80.

Все они будут работать в столице Киргизии Бишкеке и областном центре Ош. Договоренность о помощи республике в борьбе со вспышкой КОВИД-19 была достигнута на уровне президентов двух стран.

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