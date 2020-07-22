Названы простые и безвредные методы избавления от стресса

Когда нервишки шалят

Психиатр, невролог Ольга Котова рассказала об эффективных способах избавиться от напряжения. Один из них заключается в том, чтобы отвлечься от негативных эмоций и переживаний, совершая простые действия.

"Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала - условно красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее", - цитирует Котову radiosputnik.ria.ru.

По ее словам, снять напряжение помогают тактильные ощущения. Можно держать в руках игрушки-антистресс или перебирать мелкие предметы.

Ольга Котова не рекомендует избавляться от напряжения с помощью алкоголя и еды. Это оказывает негативное влияние на здоровье.

"Алкоголь - естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены, - говорит врач. - Не бывает и так, что сегодня вы съели половину тортика, и все стало хорошо. Обычно эта привычка начинает закрепляться, возникает лишний вес и другие проблемы".

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