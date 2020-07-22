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Наталья Сергунина пригласила москвичей отметить 81-летие ВДНХ

08:57
  • среда
  • 22 июля 2020

Выставке исполняется 81 год

1 и 2 августа на ВДНХ пройдут творческие, танцевальные и спортивные праздничные мероприятия. Они приурочены к 81-у дню рождению выставки. События праздника разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний".

"Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы - всего больше 80 праздничных событий", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На ВДНХ будет работать несколько спортивных зон: в ландшафтном парке пройдут занятия йогой, на веранде Дома культуры можно будет разучить базовые движения современных, латиноамериканских танцев, а также танцев народов мира, у павильона No64 можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на Третьем Каменском пруду можно будет освоить сапбординг - разновидность серфинга, где помимо доски, сапборда, используют весло. Там же пройдет выступление актеров театра "Эскизы в пространстве" на воде.

Кроме того, пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту, а на стадионе в парке "Останкино" проведут дружеский футбольный матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР. Специально ко дню рождения выставки детский юмористический киножурнал "Ералаш" подготовил большую программу.

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