Актер Андрей Сиротин умер в 34 года

Он долго боролся с болезнью

Актер Андрей Сиротин скончался на 35-м году жизни после продолжительной болезни.

"Андрей Сиротин долго болел", - сказали ТАСС в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, где покойный выступал в качестве приглашенного актера. Он играл в постановке Константина Богомолова "Принцесса и идиот".

"С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память", - говорится на странице театра в Facebook.

Андрей Сиротин окончил ГИТИС. Он снялся в картинах "Перекрестки судьбы", "Достоевский", "Шериф", "Дирижер".

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