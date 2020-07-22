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Развеяны самые распространенные мифы об опасных родинках

09:47
  • среда
  • 22 июля 2020

Определить их злокачественность может только врач

Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая рассказала, что признаками недоброкачественности родинки являются зуд, кровоточивость, ее быстрый рост и неоднородная окраска. Однако только врач может определить, насколько опасна та или иная родинка.
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"Вопреки расхожему мнению, наличие волос на поверхности невусов не является гарантией их доброкачественности. Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу. Неверно и то, что выпуклые родинки безопаснее плоских, - развившаяся меланома вполне может возвышаться над поверхностью кожи (но может быть и совершенно плоской)", - цитирует Донецкую aif.ru

Она также опровергла миф о том, что темные родинки опаснее светлых. По словам врача, существует беспигментная форма меланомы. Невозможно определить доброкачественность невуса по одному лишь цвету, отметила специалист. 

Врач-дерматолог Татьяна Егорова, в свою очередь, посоветовала людям с большим числом родинок пореже бывать на солнце. Им нельзя загорать под прямыми солнечными лучами, а солнцезащитным кремом стоит пользоваться даже в тени.

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