Развеяны самые распространенные мифы об опасных родинках

Определить их злокачественность может только врач

Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая рассказала, что признаками недоброкачественности родинки являются зуд, кровоточивость, ее быстрый рост и неоднородная окраска. Однако только врач может определить, насколько опасна та или иная родинка.

"Вопреки расхожему мнению, наличие волос на поверхности невусов не является гарантией их доброкачественности. Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу. Неверно и то, что выпуклые родинки безопаснее плоских, - развившаяся меланома вполне может возвышаться над поверхностью кожи (но может быть и совершенно плоской)", - цитирует Донецкую aif.ru.

Она также опровергла миф о том, что темные родинки опаснее светлых. По словам врача, существует беспигментная форма меланомы. Невозможно определить доброкачественность невуса по одному лишь цвету, отметила специалист.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова, в свою очередь, посоветовала людям с большим числом родинок пореже бывать на солнце. Им нельзя загорать под прямыми солнечными лучами, а солнцезащитным кремом стоит пользоваться даже в тени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"