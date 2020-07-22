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Интернет-торговля в Москве выросла к докризисным показателям более чем в 1,5 раза

09:37
  • среда
  • 22 июля 2020

По некоторым позициям рост составляет до 65%

Интернет-торговля в Москве выросла к докризисным показателям более чем в 1,5 раза. По некоторым позициям рост составляет 60-65%, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видим развитие целого сектора дистанционного оказания услуг и доставки товаров благодаря этим ограничительным мероприятиям. Если мы посмотрим посещаемость торговых центров, то она пока еще не достигла значений прошлого года, но при этом выручка превышает показатели прошлого года. Это происходит за счет того, что интернет-торговля, мелкооптовая торговля, которая в основном и реализуется через дистанционную доставку, выросла к докризисным показателям более чем в 1,5 раза, по некоторым позициям рост составляет 60-65%", - сказал он в интервью Business FM.

Ефимов отметил, что если в целом оценивать сферу торговли, сферу оказания услуг населению, то видно "безусловное восстановление к докризисному уровню".

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