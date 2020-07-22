Мишустин назвал главную цель правительства

Премьер выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина

Социально-экономическое развитие страны, борьба с коронавирусной инфекцией, реализация национальных целей. Эти и другие важные вопросы в среду в центре внимания на заключительном пленарном заседании весенней парламентской сессии. Оно проходит в здании Госдумы. С отчётом о работе правительства за предыдущий год уже выступил Михаил Мишустин.

Отчет правительства в нынешнем году из-за пандемии пришлось переносить. Изначально депутаты хотели заслушать премьер-министра 15 апреля. Но ситуация с ковидом внесла свои коррективы. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, что меры, принятые как раз кабмином во главе с Михаилом Мишустиным, оказались эффективными. Уже 30 января по его распоряжению было прекращено авиасообщение с Китаем. Это позволило выиграть драгоценное время, за которое Россия успела подготовиться. Были созданы десятки тысяч специализированных палат. Закуплено оборудование. Подготовлены врачи. Налажено массовое тестирование. Все это позволило спасти тысячи жизней. И взять распространение коронавируса под контроль. О чем сегодня ещё раз заявил и премьер-министр, передает "ТВ Центр".

"Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран. Но, конечно, бдительность терять не будем, пока не появится надёжное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам, наверное, вы знаете, уже подводятся результаты клинических исследований. Убеждён, что наши разработки будут востребованы в России и во всём мире", - сказал Мишустин.

Параллельно с этим работа велась и в другом направлении. Из-за ковида вся страна была вынуждена уйти на самоизоляцию. Остановились целые отрасли экономики, которым необходимо было оказывать помощь. Для этого правительством был разработан беспрецедентный пакет мер экономической поддержки. Речь и о льготных кредитах для компаний, попавших в список пострадавших отраслей. И о списании налогов. И о единовременной денежной помощи от государства. Ее также получили и граждане. Рост их доходов и уровня жизни по-прежнему главный приоритет для правительства, подчеркнул сегодня Михаил Мишустин.

"Мы сформулировали главную цель правительства - это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики, развития социальной сферы, а значит достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал премьер.

Но для этого необходимо вернуть российскую экономику на траекторию роста. Именно на это направлены и национальные проекты. И именно это сформулировано в национальных целях развития России до 2030 года. К ним, правда, у думской оппозиции есть ряд вопросы. Всего их в среду будет задано 20. По пять от каждой фракции.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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