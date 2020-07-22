На Украине усилили меры безопасности после захвата заложников

История в Луцке обнажила множество вопросов

В украинском Луцке празднуют освобождение 13 заложников - пассажиров автобуса, которых удерживал вооруженный преступник. Спецоперация продолжалась более 12 часов. И завершилась только после того, как в ситуацию вмешался президент страны. На этом фоне рейтинг силовых структур упал до рекордных значений.

Развязка в прямом эфире. На длинном фокусе камера фиксирует взрыв – к счастью, никто не ранен. Бойцы спецназа задерживают злоумышленника. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с призывом смотреть американский документальный фильм о жестоком обращении людей с животными. Вскоре ссылка была удалена. На ее месте появилось новое сообщение.

"Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и по факту - за жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, рабочими планами и изменением их с учетом ситуации. Человеческая жизнь - самая главная ценность. Мы никого не потеряли. Сегодня члены семьи и близкие могут обнять всех, кто страдал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - отметил он.

Террористом оказался 44-летний гражданин Украины Максим Кривош. В его послужном списке уже значились разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия. А еще принудительное лечение в психиатрической больнице.

"Это неуравновешенный человек. Он нарисовал себе свой мир в голове. Он придумал свою месть этому миру. Сформулировал какие-то тезисы. Его сообщники арестованы", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Несмотря на благополучный финал, история в Луцке сразу обнажила множество вопросов. Прежде всего, к силовым структурам, откровенно проспавшим захват заложников. Фактически вместо СБУ и нацполиции президенту страны пришлось решать задачу вручную.

Политологи считают, что реформа нацполиции, запущенная по горячим следам Майдана, создала исключительно внешний эффект: служебная форма, автомобили по американскому образцу. Но страна осталась беззащитной перед возникающими угрозами, самое яркое проявление - безнаказанность националистов, которые не стесняются физически расправляться со своими оппонентами.

"Реформа нацполиции уничтожила остатки правоохранительной системы. И, по сути, противопоставить какому-то гражданскому противостоянию невозможно. А это даст возможность попытке ввода чрезвычайной ситуации. Соответственно прав и свобод наших граждан", - рассказал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В Верховной Раде уже предложили полностью заменить состав Службы безопасности Украины. Тем временем национальная полиция ввела усиленные меры безопасности в девяти регионах страны. Особое внимание правоохранителей сейчас приковано к автостанциям и вокзалам. На въездах и выездах из областных центров дежурят мобильные посты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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