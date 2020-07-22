В США одобрили оборонный бюджет. Трамп грозит наложить вето

Что прописано в документе?

Новые санкции в отношении проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" одобрила Палата представителей США. Меры направлены на сдерживание России в рамках американского оборонного бюджета на следующий год. Однако попытки помешать строительству международных газопроводов уже вызвали негодование в Германии. Берлин грозит Вашингтону ответными санкциями. А в самом Конгрессе сомневаются, что документ подпишет президент.

59-й оборонный бюджет США Палата представителей одобрила абсолютным большинством. За обсуждением, которое длилось более 8 часов, следили не только в Америке, но и в Европе. Самые ожидаемы пункты нового документа - ужесточение санкции в отношении "Турецкого" и "Северного потоков". Сейчас ограничительные меры действуют в отношении компаний, которые прокладывают трубы, а с октября этот список пополнят фирмы, продающие или сдающие в аренду суда для строительства газопровода. Берлин и раньше предупреждал, что готовит зеркальный ответ своим союзникам. Если это произойдет, то станет беспрецедентным шагом.

"До сих пор мы всегда предостерегали от жёстких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе. Наш ответ может варьироваться от ясных политических заявлений и компенсаций местным компаниям до защитных контрсанкций. Угрозы санкций со стороны США могут стать опасным прецедентом. ЕС должен эффективно действовать против этого", - заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Северный поток - 2", который Россия прокладывает из Усть-Луги через Балтийское море к территории Германии, не единственный пункт в документе, касающийся нашей страны. В оборонный бюджет также заложены почти 4 миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную против Российской Федерации. Чуть меньше - 3,6 миллиарда долларов - США готовы потратить на сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов.

"Нам совершенно необходимо привлечь к ответственности Россию, Китай, всех, кто намерен вмешиваться в нашу работу над вакциной или совершает на нас кибератаки. Для этого существует огромное количество инструментов. Давайте сдерживать Россию и Китай, а также нашего президента и исполнительную власть – допускающих впечатляющие провалы. Давайте улучшим наши законы, которые сейчас не работают, и примем законопроект об обороне", - сказал член Палаты представителей США от штата Вашингтон Адам Смит.

А вот Украина в следующем финансовом году по военной линии может получить 250 млн долларов. Впрочем, есть в документе и пункты, по которым мнение Палаты представителей и Белого дома расходятся. Дональд Трамп выступает категорически против переименования военных баз, которые сейчас называются в честь деятелей конфедерации штатов рабовладельческого юга. Кроме того, президента не устраивают те положения в законопроект, которые ограничат контроль президента за американскими войсками в Афганистане, Корее и Африке.

"Конгресс должен определять, где Министерство обороны может размещать свои войска по всему миру. С нами необходимо консультироваться. Как и в том случае, если президент намерен использовать американские вооружённые силы внутри страны", - указал член Конгресса США от штата Мичиган Дэн Килди.

Этот пункт, как ожидается, может стать главным камнем преткновения. Ведь документ ещё должен одобрить Сенат и получить резолюцию президента. Но даже если на бюджет в его нынешнем виде наложат вето, у Конгресса остаётся еще полгода, чтобы прийти к соглашению.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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