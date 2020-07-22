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Около 17 тысяч школьников в этом году выбрали колледжи Москвы

12:05
  • среда
  • 22 июля 2020

Об этом сообщили в мэрии

Традиционный выпускной для московских школьников пройдёт в эту пятницу в Парке Горького. Об этом в среду заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии музея профессионального образования.

Мероприятие пройдёт при строгом соблюдении всех санитарных норм. В этом году обучение в столичных колледжах выбрали около 17 тысяч школьников. Определиться с выбором профессии поможет интерактивная выставка на базе техникума креативных индустрий. Посетить её и познакомиться со всеми возможностями образования в Москве смогут все желающие.

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Студенты в колледже
Студенты в колледже
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
Музей профессионального образования
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