Крупный пожар в Подмосковье попал на видео

Открытое горение на складе удалось ликвидировать

Крупный пожар произошёл этой ночью на складе в подмосковном городе Видное. Возгоранию присвоен второй уровень сложности из четырёх.

Пламя распространилось на площади полторы тысячи квадратных метров. В тушении задействованы около 90 человек и 30 единиц специальной техники. Работы осложняются недостаточным водоснабжением комплекса. Кроме того, в помещении хранятся горючие смеси. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать, передает "ТВ Центр".

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