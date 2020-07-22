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Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение 2-летнего Вити Васина

12:14
  • среда
  • 22 июля 2020

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение 2-летнего Вити Васина. Его историю мы рассказывали накануне. Для семьи сумма неподъёмная - более трёх миллионов рублей.

Значительную часть удалось собрать за прошедший день. Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребёнку шанс на жизнь. Необходимо ещё около 540 тысяч рублей. У маленького Вити - редкое и опасное заболевание - врождённый мелано-цитарный невус. В любой момент он может привести к онкологии, которая сопровождается стремительными метастазами. Помочь мальчику могут доктора из Израиля. Они обещают удалить родимое пятно всего за четыре этапа. Первый из них уже сделан. Ребёнку удалили почти 40 процентов родимого пятна.

Мы продолжаем помогать Вите - все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктора Васина, программа 1034

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