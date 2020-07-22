"Смотрите "Дом-2": Прилучный резко ответил хейтерам

Он отказывается обсуждать роман с Карпович

Актер Павел Прилучный, который после развода с Агатой Муцениеце стал встречаться с Мирославой Карпович, призвал хейтеров не лезть в его жизнь.

У Прилучного много фанатов, которые восторгаются им и поддерживают его во всем. Но попадаются и такие, что постоянно лезут с непрошенными советами или ругают актера за роман с Карпович. Хейтерские комментарии выводят звезду из себя.

"Моя личная жизнь - это Моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах, смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь", - написал Прилучный в ответ на один из недавних комментариев.

Накануне Прилучный отправился с другом на рыбалку. Актер опубликовал фото с крупной рыбиной. "Нормальный такой карпович", - прокомментировала снимок остроумная интернет-пользовательница.

В июне Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Вскоре СМИ опубликовали фото Прилучного с Карпович. Затем стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" отправилась со своим новым возлюбленным и его детьми в Крым, причем без разрешения Муцениеце. По слухам, Карпович уже переехала в особняк Прилучного.

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