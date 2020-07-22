Выпускной для московских школьников пройдет 24 июля

Ситуация с коронавирусом это позволяет

Традиционный выпускной для московских школьников состоится 24 июля в Парке Горького. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Хочу всех обрадовать: показатели заболеваемости на сегодняшний день стабильно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день действительно организовать и провести праздник для московских выпускников", - сказал она.

Ракова подчеркнула, что выпускной пройдет с соблюдением всех мер предосторожности. Обеспечивать проведение мероприятия будут 190 специалистов, в том числе 100 волонтеров. Весь персонал проверят на коронавирус. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру. На входе будет установлено специальное оборудование - тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук, а всем участникам выдадут маски.

Выпускной был перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

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