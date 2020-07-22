Сергунина рассказала о творческих занятиях для детей в столичных парках

Занятия есть на любой вкус

Дети в московских парках могут освоить скейтбординг, гимнастику и актерское мастерство. Регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы начались уже в 14 парках столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Таганский парк приглашает детей и подростков на регулярные занятия по живописи. Освоить разные техники рисования можно также на занятиях в Воронцовском парке. В Лианозовском парке проходят мастер-классы по рисованию масляной пастелью и акварелью. Занятия по живописи также проходят в парках "Сокольники", "Кузьминки" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава".

Познавательную программу для детей подготовил этим летом Измайловский парк. В Бабушкинском парке стартовал профориентационный проект для детей под названием "Наука для всех". Для любителей футбола организованы занятия в парке у Джамгаровского пруда. По субботам летние тренировки по футболу проходят в сквере по Олонецкому проезду.



В парке "Сокольники" в беговом клубе по понедельникам и средам организуют бесплатные уроки гимнастики. Освоить азы корейского боевого искусства тхэквондо дети в возрасте от четырех лет могут по предварительной регистрации в парках "Садовники" и "Кузьминки". А в саду "Эрмитаж" проходят занятия по зумбе.

Для любителей скейтбординга в парке 50-летия Октября каждую субботу проводят тренировки, а в парке "Фили" детей в возрасте от семи лет ждут на бесплатные тренировки по саберфайтингу.

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