В России выявлено 5862 новых случая заражения коронавирусом

Скончались 165 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5862 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 789190.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 638. В Подмосковье заболели еще 128 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 165 человек с коронавирусом. Из них 19 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 12745 человек.

Вылечились от коронавируса 9669 человек, в том числе в Москве - 1168. Общее число выздоровевших достигло 572053.

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