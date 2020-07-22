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Создан тест для выявления рака за четыре года до его проявления

11:25
  • среда
  • 22 июля 2020

Он может обнаружить пять форм онкологии

Группа ученых из Китая и США разработала тест, который позволяет по анализу крови обнаружить раковые образования, которые не имеют симптомов на ранних стадиях. 
Боль в желудке после еды может быть предвестником рака

Как пишет РИА Новости, в исследовании участвовали 120 тысяч человек, которые с 2007 по 2017 год сдавали анализы крови и регулярно проверялись у врачей. Некоторые из них за это время заболели раком. 

Изучая образцы крови здоровых и больных людей, врачи смогли определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать тест, который они назвали PanSeer. В 91% случаев тест позволил определить болезнь за один-четыре года до появления первых симптомов рака. 

По словам специалистов, PanSeer эффективно выявляет рак желудка, пищевода, легкого, печени, а также колоректальный рак. "Конечная цель - использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров", - заявил Кунь Чжан, заведующий кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

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