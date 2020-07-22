Собянин рассказал о четырех новых заповедных территориях Москвы

Каждая из них – уникальный объект природы

Сергей Собянин рассказал в блоге на своем сайте о новых заповедных территориях Москвы. Это ландшафтные заказники "Долина реки Очаковки" и "Химкинский", природно-исторический парк "Кусково" и памятник природы "Лесная балка в Химкинском лесопарке.

По словам мэра, главной ценностью заказника "Долина реки Очаковки" являются нетипичные для Москвы ландшафты — крутые склоны, заросшие ивами и другими деревьями.

"Здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц. Встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка. Этот грызун считается одним из самых мелких млекопитающих на Земле. Малютка спокойно помещается в ладошке ребенка, ведь ее длина не превышает 7 см", - написал Собянин.

Придать "Кусково" статус особо охраняемой природной территории просили местные жители. Мэр заметил, что это, скорее, огромный парк, чем заповедник. Тем не менее, там обитают более 50 видов животных и растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу Москвы. Например, в самых глухих уголках Кусково обитают тетеревятник и ушастая сова.

На большой природной территории в Ховрино и Левобережном в изобилии произрастают 80-90-летние сосны, что является редкостью для Москвы, рассказал Собянин.

"Протяженная, глубиной до 6 м лесная балка с временным ручьем Воробьевка, протекающим по ее днищу, является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок. Здесь же гнездятся буроголовая гаичка, сойка, королек - самая маленькая певчая птичка в Европе и Азии. Королька часто называют европейским колибри, его вес - не более 10 г. Но несмотря на маленькие размеры, его голос по праву считают одним из лучших в животном царстве", - написал мэр.

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