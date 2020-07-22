Депутат МГД Щитов: Нужны четкие правила передвижения электросамокатов в городе

Их популярность растет с каждым годом

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил приравнять электросамокаты к велосипедам.

По словам Щитова, электросамокаты - это великолепный транспорт для передвижения по городу, который можно взять с собой в метро или автобус. При этом электросамокаты, как и гироскутеры с моноколесами, не являются транспортными средствами в их классическом понимании. С точки зрения ПДД пользователи электросамокатов считаются пешеходами, которым разрешено передвигаться по тротуарам.

"Требовать наличия водительского удостоверения от самокатчиков, на мой взгляд, неразумно - таким образом мы уничтожим этот весьма полезный в Москве вид транспорта. А вот приравнять самокаты к велосипедам - транспортным средствам, для управления которыми не требуется прав, но которые имеют свои четкие правила поведения в городе - можно и нужно. Правового вакуума в таком быстрорастущем секторе быть уже не должно", - цитирует Кирилла Щитова агентство "Москва".

Он отметил, что популярность электросамокатов растет с каждым годом. Это стало особенно заметно во время пандемии.

"Во-первых, вырос сегмент доставки еды, а курьеры зачастую используют как раз электросамокаты, - объяснил Щитов. - Во-вторых, для некоторых москвичей, испытывающих страх заразиться в общественном транспорте, подобные устройства стали альтернативой для поездок в неотдаленные точки города".

Депутат МГД напомнил, что в городе нередко случаются аварии с участием самокатчиков, которые могут разгоняться до 60 километров в час и представлять угрозу для пешеходов. По данным ГИБДД, с 2017 года произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Четыре человека погибли.

Профильная комиссия Мосгордумы по безопасности еще в прошлом созыве подняла тему правого регулирования использования индивидуальных транспортных средств, напомнил Кирилл Щитов. "По итогам парламентских слушаний с участием экспертов было подготовлено обращение в правительство Российской Федерации с целью внесения изменений в действующие ПДД. В осеннюю сессию мы вернемся к рассмотрению данного вопроса", - сообщил депутат.

Кирилл Щитов также рассказал, что западные страны на законодательном уровне определили правила эксплуатации средств индивидуальной мобильности, установили штрафы за нарушения ПДД и дали четкие определения опасной езды.

"Ничего подобного в России пока нет - продолжается анархия. Хотя прецедент интеграции новых транспортных средств в правовую систему у нас есть, и вполне удачный. Речь о скутерах и мопедах кубатурой 50 см3 и менее. Еще десять лет назад на них также не распространялись требования техрегламентов, для управления ими не нужно было водительских прав - в результате на них, как на велосипедах, по дорогам ездили подростки, нередко за рулем таких аппаратов попадались нетрезвые люди. После того, как для управления скутером стали необходимы права, ситуация стремительно пришла в норму. При этом механически повторять этот прецедент с электросамокатами - не нужно и даже вредно", - подчеркнул Кирилл Щитов.

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