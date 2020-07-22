Россиянам вернут деньги за отдых внутри страны

При соблюдении ряда условий

Россиянам вернут часть денег, потраченных на отдых внутри страны. На эти цели правительство выделило 15 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Средства пойдут на частичную компенсацию расходов гражданам, которые до конца года отдохнут в ряде регионов страны. По словам Мишустина, размер возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

"Нужно не только поддержать туризм, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе - открывая новые возможности для внутреннего туризма", - подчеркнул премьер. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее Ростуризм составил требования для получения компенсации за отдых внутри страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, чтобы получить возврат, турист должен потратить не менее 25 тысяч рублей на поездку, приобретенную у туроператора или отеля, со сроком бронирования не менее пяти суток. Оплатить поездку нужно через платежную систему МИР.

При этом в летний сезон в программу не войдут южные направления страны, в том числе Краснодарский край и Крым, а также Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Алтай. Ожидается, что вернуть средства за отдых по этим направлениям можно будет только при покупке тура после 1 октября.

Максимальная сумма возврата составит 15 тысяч рублей за тур стоимостью 75 тысяч и выше.

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