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Жених убитой москвички пропал за две недели до свадьбы

12:05
  • среда
  • 22 июля 2020

Его мать нашла мертвую невесту

В квартире в Колпачном переулке в Басманном районе столицы обнаружили тело 25-летней девушки со следами насильственной смерти.
Мать сдала сына в полицию из-за двойного убийства

Как передает ren.tv, убитую звали Мариной. Через две недели она должна была выйти замуж за своего давнего возлюбленного Александра. 

Мать жениха три дня не могла дозвониться до сына, поэтому поехала к нему на квартиру. На кровати в одной из комнат она увидела тело Марины. Александр до сих пор не выходит на связь. 

По словам матери жениха, Александр и Марина жили мирно. Соседи не слышали, чтобы они когда-либо шумели, ругались или устраивали вечеринки. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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