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Дело о пьяном ДТП Ефремова дошло до суда

12:01
  • среда
  • 22 июля 2020

Дата заседания пока не назначена

Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы. Актер обвиняется в ДТП со смертельным исходом.

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Как сообщили агентству ТАСС в пресс-служба суда, дата заседания пока не назначена.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремову предъявлено обвинение  в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего. Финансовую помощь Ефремова родные Сергея Захарова не приняли.

Кроме того, после ДТП было возбуждено дело о сбыте наркотиков. По нему актер проходит свидетелем.

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