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Людмила Гусева: Мосгордума направит письмо мэру Москвы о мерах поддержки театров и музеев

12:10
  • среда
  • 22 июля 2020

Депутаты надеются, что Собянин поддержит их просьбу

Депутаты Мосгордумы направят письмо Сергею Собянину с просьбой поддержать столичные театры и музеи. Об этом сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Мы подготовили письмо к мэру нашего города, связанное с тем, что значительная часть средств, порядка 50% в учреждениях культуры, подведомственным департаменту культуры, являются внебюджетными источниками. В связи с тем, что фактически первыми закрывались именно учреждения культуры - парки, дома культуры, музеи, театры, концертные залы - и до сих пор многие из них не приступили к работе, мы посчитала необходимым обратиться с просьбой поддержать специалистов, сотрудников театральных деятелей и их семей для того, чтобы восполнить в полном объеме те расходы, которые понесли и продолжают нести", - сказала Гусева.

Депутаты надеются, что Собянин поддержит их просьбу. Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы обсудят вопрос о дополнительной поддержке столичных театров и музеев.

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