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Москвичей накажут за заросли борщевика

12:25
  • среда
  • 22 июля 2020

Мосгордума ввела штрафы

Депутаты Мосгордумы приняли закон о введении штрафов для москвичей, которые не удаляют борщевик со своих земельных участков. Размер штрафов составит от 2 до 5 тысяч рублей.

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Мосгордума обязала собственников земли удалять борщевик. Уничтожать сорное растение можно любыми средствами: выкапывать, выкашивать, мульчировать укрывными материалами или использовать химикаты.

Для должностных лиц штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам за неудаление борщевика придется заплатить от 150 до 700 тысяч, сообщает агентство "Москва".

Борщевик Сосновского - очень агрессивное растение. Представляют серьезную угрозу для здоровья - его сок в солнечную погоду при попадании на кожу вызывает сильные ожоги.

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