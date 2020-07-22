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Тренера жены Костюшкина задержали за связь со школьницей

12:41
  • среда
  • 22 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

Абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года Александра Крупнова задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней. 
"Постыдная история": Стаса Костюшкина изнасиловали на заброшенном заводе

Как пишет gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112, Крупнов познакомился в соцсети с 15-летней девочкой. Они переписывались и пару раз встретились. Мама школьницы увидела ее переписку с фитнес-тренером, где они обсуждали некие интимные вопросы, и обратилась в полицию. 

Когда полицейские пришли на квартиру к 32-летнему Александру Крупнову, тот отказался открывать дверь. Полицейские вскрыли дверь и задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело.

По данным eg.ru, Александр Крупнов тренировал многих известных людей, в том числе супругу певца Стаса Костюшкина. Недавно экс-бодибилдер снялся в клипе Михаила Галустяна "Золото". 

Ранее Стас Костюшкин рассказал, что пережил сексуальное насилие, когда ему было восемь лет. Педофил подверг Костюшкина и его друзей унижению на заброшенном заводе в Петербурге. 

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