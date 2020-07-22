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47% россиян оказались довольны своей жизнью

13:18
  • среда
  • 22 июля 2020

20% надеются на улучшения

47% участников опроса ВЦИОМ заявили, что их устраивает собственная жизнь. 29% россиян отчасти довольны своим положением, а отчасти нет. 

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"Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен той жизнью, что сейчас ведет (23%)", - приводит РИА Новости выдержку из обзора социологов. 

Также выяснилось, что 45% опрошенных не ждут никаких значительных изменений в своей жизни через год. 20% надеются на улучшения, а 23% готовятся к плохим переменам. 

49% граждан в целом положительно оценили ситуацию в стране.  

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