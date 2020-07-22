Коронавирус, экономика и 1 сентября: Мишустин отчитался перед депутатами

Премьер выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

Социально-экономическое развитие страны, борьба с коронавирусной инфекцией, реализация национальных целей. Эти и другие важные вопросы в среду были в центре внимания на заключительном пленарном заседании весенней парламентской сессии, передает "ТВ Центр".

Впервые с отчётом о работе правительства за предыдущий год в качестве премьера выступил Михаил Мишустин. Одной из первых тем, затронутых главой кабмина, стала борьба с пандемией. Как отметил Мишустин, страна столкнулась с мощнейшим вызовом. Но правительство действовало на опережение. Были созданы десятки тысяч специализированных палат. Закуплено оборудование. Подготовлены врачи. Налажено массовое тестирование. Всё это позволило спасти тысячи жизней. И взять распространение коронавируса под контроль.

Из-за пандемии остановились некоторые отрасли экономики, которым было необходимо оказывать помощь. Для этого разработали целый пакет мер экономической поддержки. Речь о льготных кредитах для компаний, списании налогов, а также единовременной помощи от государства. Её также получили граждане. Мишустин подчеркнул: главная цель правительства - повышение качества жизни россиян. После отчёта парламентарии задали премьеру интересующие вопросы.

Максим Зайцев, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР: Будут ли открыты школы для посещения учениками или обучение будет продолжено в онлайн режиме?

Михаил Мишустин: На сегодняшний день готовимся к первому сентября. По поводу конкретных мер. Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации. За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация, но, в целом, могу сказать с докладов, которые я слышу, что в целом мы готовимся к нормальному первому сентября. 20 августа будет принимать окончательное решение по каждому из регионов. Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески, отправим своих детишек в школу.

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