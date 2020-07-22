Собянин осмотрел новый дом по программе реновации в районе Лосиноостровский

Отделка самая современная

В московском районе Лосиноостровский завершилось строительство многоэтажного дома, возведённого по программе реновации. Здание осмотрел мэр Сергей Собянин.

Жильцы уже начали заселяться в новые квартиры. На данный момент переехало уже 10 семей. Дом был построен по индивидуальному проекту. Улучшена отделка мест общего пользования и жилых помещений. Кроме того, в новостройке установлены автоматизированные системы учёта потребляемых ресурсов. Передача данных управляющей компании организована инновационным образом - при помощи сетей Wi-Fi, передает "ТВ Центр".

"Индивидуального проекта дом, серьезный, с лучшей отделкой. Wi-Fi сделан для снятия счётчиков и управления. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы пытаемся насытить новые дома новыми решениями. И в программе реновации как раз такая возможность есть", - отметил Собянин.

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