Международный день бокса отмечают в онлайн-формате

День бокса в России проходит под слоганом "Сильнее, чем вчера"

Приобщиться к искусству бокса в формате онлайн в среду могут все желающие. Семичасовая прямая трансляция приурочена к Международному дню бокса, который в этом году впервые отмечается в сети интернет, передает "ТВ Центр".

Его слоган "Сильнее, чем вчера" стал девизом бойцов во время пандемии. В течение дня зрители увидят записи лучших поединков минувшего года и показательные выступления, смогут пообщаться с любимыми спортсменами. В гостях студии побывают известные боксёры, руководители международных федераций, звёзды эстрады и хип-хопа.

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