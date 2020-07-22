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Международный день бокса отмечают в онлайн-формате

14:57
  • среда
  • 22 июля 2020

День бокса в России проходит под слоганом "Сильнее, чем вчера"

Приобщиться к искусству бокса в формате онлайн в среду могут все желающие. Семичасовая прямая трансляция приурочена к Международному дню бокса, который в этом году впервые отмечается в сети интернет, передает "ТВ Центр".

Его слоган "Сильнее, чем вчера" стал девизом бойцов во время пандемии. В течение дня зрители увидят записи лучших поединков минувшего года и показательные выступления, смогут пообщаться с любимыми спортсменами. В гостях студии побывают известные боксёры, руководители международных федераций, звёзды эстрады и хип-хопа.

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