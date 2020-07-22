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Как специалисты судебно-экспертного Центра МЧС раскрывают причины пожаров

15:11
  • среда
  • 22 июля 2020

В Центре работают эксперты самого высокого класса

Восстановить полную картину любого пожара - будь то склад, или квартира - по силам специалистам судебно-экспертного Центра МЧС, единственного в России. Работают там не спасатели, а физики, химики, инженеры. Именно они могут дать ответ, где началось возгорание, установить виновного и даже раскрыть детективную историю.

Когда дым пепелищ рассеивается, на место пожара выходят дознаватели. Работа сродни следователям правоохранительных органов: они опрашивают свидетелей, собирают документы, ищут улики. Но бывает и так, что требуется участие экспертов высочайшего класса.

В единственном в России судебно-экспертном центре МЧС могут и определить причину возгорания, и полностью восстановить картину пожара. В лабораториях - пирометр, газоанализатор, спектрометр, хроматограф и много еще непонятных обывателю сложных приборов. Поэтому спасателям потребовался и такой же уникальный коллектив: физики, химики, инженеры. Большая часть работы проходит в Центре. Однако выезжают, что называется, и "в поля".

Пожар может вызвать и молния, и стоящий на солнце графин с водой. Но это, скорее, экзотика. Самые распространенные причины возгораний – поджоги, короткие замыкания и непотушенные сигареты.

В Центре есть хранилище улик. Самые интересные из них после окончания расследований эксперты решили не выбрасывать. И сделали еще одно хранилище, но уже доступное для всех желающих.

Экспонаты этого музея сотрудники Центра собрали с реальных пожаров. Вещи от газовых баллонов, которые требуют соблюдения техники безопасности при эксплуатации, до безобидной, казалось бы, стиральной машины. Все они стали причиной возгораний.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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