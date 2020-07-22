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Бабушка на час: пожилые москвички освоили профессию няни

15:23
  • среда
  • 22 июля 2020

Будущие няни прошли серьёзную подготовку

Бабушка на час! Пожилые москвичи осваивают новую профессию – онлайн-помощника - на курсах, которые открылись в  центре "Моя карьера". Там учат всему: как вести себя в семье и понимать особенности каждого ребёнка, грамотно оказывать медицинскую помощь и составлять договор.

Лариса Кузьмина теперь официально онлайн-няня. Новую профессию она получила в центре "Моя карьера". В школе "Бабушка на час" учили, как заинтересовать ребёнка даже через экран. Интерактивные и подвижные игры, частая смена деятельности – все, как в обычных занятиях.

"Это развитие через движение, музыку, танцевальные занятия, также для раннего возраста использую пальчиковые игры, развитие моторики, также это сказки, сказки по ролям", - говорит Кузьмина.

Вообще-то в школе "Бабушка на час" готовили обычных нянь. Приставка "онлайн" появилась в период самоизоляции, когда все занятия и практику с детьми пришлось перевести в удалённый формат. И такие специалисты сразу же оказались очень востребованными.

"Дети заняты, как минимум, на час, няня отлично держит внимание, я могу рядом со своим ноутбуком поработать и выполнить свои дела. Моим детям очень нравилось и рисовать, и танцевать. Няни рассказывали детям много полезного, читали книжки, учили стихотворения", - говорит Елена Антонова.

Будущие няни прошли серьёзную подготовку: возрастная психология, конфликтология, этика, детские болезни и оказание первой помощи, современные методики раннего развития. Стажировка была здесь же, в игровой комнате центра "Моя карьера" с детьми участниц программы "Мама работает".

"Эта партнёрская программа как раз решает две проблемы: и проблему трудоустройства людей пенсионного и предпенсионного  возраста, и проблему трудоустройства женщин с маленькими детьми", - объясняет руководитель проекта "Мама работает" Олеся Кашаева.

По окончании курса слушатели получают сертификаты, но только после успешной сдачи экзамена. С февраля бесплатное обучение в школе "Бабушка на час" прошли более 1600 человек.

"Наш сервис - для молодых родителей, чтобы они могли найти себе безопасных помощников, и для людей старшего возраста, которые желают изменить свою жизнь, получить новую профессию, повысить квалификацию и работать с детьми в семьях, оставаясь востребованными на рынке труда", - говорит основатель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.

"Няней работаю больше шести лет, но понимаю, что периодически нужно повышать квалификацию. У меня своих детей четверо, когда они выросли, поняла, что с детьми справляюсь. А после этих курсов я понимаю, что еще могу больше дать детям," – говорит выпускница школы Анна Лемберская.

Некоторые выпускницы школы уже нашли работу, кто-то еще в поиске. Кстати, для онлайн-нянь нет географических границ: они могут заниматься с детьми из любой точки мира.

Полина Кастрицкая, Николай Карбанов, Илья Швырёв, "ТВ Центр".

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Центр "Моя карьера"
Центр "Моя карьера"
Центр "Моя карьера"
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